Racha impresionante: España hace historia ante Argentina

La selección española hizo historia al ganar el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final.

Según la red británica Squawka, España igualó su propia marca de 38 partidos sin perder, la mejor racha de una selección europea.

En esta serie, España ha encadenado triunfos ante grandes rivales y pocos empates, reflejo de la estabilidad que Luis de la Fuente ha impuesto en una nueva generación que devuelve a «La Roja» a la cima mundial.

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La conquista del Mundial dio aún más valor a la racha, pues España terminó el torneo como campeona y demostró que sus marcas reflejan su superioridad sobre el campo.

Este éxito corona la evolución de la selección, que ha unido su tradicional posesión con una transición rápida, gracias a una generación de jóvenes talentos ya consolidados.

Con el título del Mundial 2026 y la racha más larga sin perder de una selección europea, «La Roja» vive uno de sus mejores momentos.