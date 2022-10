¿Quiénes serían las grandes ausencias de México en Qatar 2022?

A semanas de conocer la lista final, se perfilan algunas grandes ausencias.

De cara al anuncio de la lista final de la Selección mexicana para el Mundial de Qatar 2022, Gerardo Martino continúa delineando con quienes contará para la competición, tomando en cuenta que ahora podrá registrar 26 jugadores.

El Tri cuenta con más de sesenta jugadores que son material de selección nacional, sin embargo, por diferentes razones, no podrá llevar a todos los futbolistas, algunos que llaman la atención.

En GOAL te contamos quienes y por qué estarían fuera de la Copa del Mundo, enfrentando en la Fase de Grupos a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

CARLOS VELA

Getty Images

CLUB: LAFC de MLS

MOTIVO: Decidió renunciar a la Selección para dar oportunidad a los jóvenes iniciado el proceso de Gerardo Martino.

JAVIER HERNÁNDEZ

Getty Images

CLUB: LA Galaxy

MOTIVO: No elegible por decisión de Gerardo Martino.

CARLOS ACEVEDO

Getty

CLUB: Santos

MOTIVO: No convocado al no integrar el grupo de tres porteros, conformado por Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera.

ALEJANDRO ZENDEJAS

Getty

CLUB: América

MOTIVO: No convocable al no haber firmado el documento 'One Time Switch' de FIFA.

OTROS NOMBRES