¿Con quién puede suplir el León a José Juan Macías?

El León adolece sin duda alguna la ausencia de José Juan Macías, máximo goleador mexicano.

Luego de lo mostrado frente a Tigres en la final de ida del Clausura 2019, parece no haber un claro reemplazo de José Juan Macías, quien fue clave para que el León haya accedido a la serie por el título. Ignacio Ambriz no pudo encontrar un hombre que pudiera cubrir dicha posición debido a la baja por el Mundial Sub 20 2019.

Y es que Macías, canterano de que se encuentra a préstamo pero que harán válida la opción de compra, se convirtió en el único referente al ataque, más allá de las apariciones de Ángel Mena, quien no es delantero pero se convirtió en campeón de goleo del torneo mexicano.

La ausencia de José Juan dejó en evidencia que no hay forma alguna de emular el torneo perfecto que tuvo la Fiera y que los posicionó en lo más alto del futbol mexicano, sin reflectores, sin ser uno de los cuatro equipos grandes de la Primera División.

La única pregunta es: ¿con quién puede suplir Ambriz la ausencia del seleccionado nacional? Pocas respuestas con ello.

En Goal te presentamos los hombres que pudieran cumplir sus funciones hacia la definición de la disputa por el título del Clausura.

VINICIO ANGULO

CARLOS GUERRERO

RUBENS SAMBUEZA

JEAN MENESES

YAIRO MORENO

IVÁN OCHOA

JUAN JOSÉ CALERO