El francés Thierry Henry, exestrella del Arsenal y del Barcelona, ha señalado a su principal favorito para conquistar el Balón de Oro en 2026.
La revista "France Football" reveló ayer martes la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro de 2026, entre los que se encuentra Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, que cuenta con el apoyo de Henry para hacerse con el galardón.
Henry declaró, en unas palabras recogidas por la cadena "Foot Mercato": "Si hubiera ganado el Mundial, creo que Lionel Messi habría ganado el Balón de Oro. Y Michael Olise no se habría quedado muy lejos. Pero Kylian Mbappé es mi favorito".
Y añadió: "Algunos me dirán que no ha ganado nada. Creo que algunos deberían investigar un poco para descubrir que ciertos ganadores del Balón de Oro no ganaron nada en el año anterior a su triunfo".
Y prosiguió: "Para mí, Kylian es el mejor. Cuando ves lo que ha logrado a nivel individual: máximo goleador de la Liga de Campeones, máximo goleador de LaLiga, máximo goleador del Mundial... Olise tiene el mismo mérito en cuanto a asistencias. Es algo asombroso. Elegiría a Kylian, y Michael Olise está cerca de él".
La lista de candidatos al Balón de Oro de 2026 incluyó a:
Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)
Pau Cubarsí (Barcelona, España)
Marc Cucurella (Chelsea, España)
Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)
Luis Díaz (Bayern Múnich, Colombia)
Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)
Gabriel (Arsenal, Brasil)
Erling Haaland (Manchester City, Noruega)
Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)
Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia)
Lamine Yamal (Barcelona, España)
Sadio Mané (Al Nassr, Senegal)
Marquinhos (París Saint-Germain, Brasil)
Lautaro Martínez (Inter de Milán, Argentina)
Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
João Neves (París Saint-Germain, Portugal)
Michael Olise (Bayern Múnich, Francia)
Willian Pacho (París Saint-Germain, Ecuador)
Julián Quiñones (Al Qadisiya, México)
Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)
Rodri (Manchester City, España)
Fabián Ruiz (París Saint-Germain, España)
William Saliba (Arsenal, Francia)
Ferran Torres (Barcelona, España)
Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Francia)
Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)
Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)
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