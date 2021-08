La vuelta de Cristiano Ronaldo a Old Trafford ha supuesto un auténtico terremoto. Pero ¿llevará el ‘7’? Aquí te contamos quién es su portador.

Cristiano Ronaldo ha vuelto al Manchester United. El delantero luso, que hizo historia en su primera etapa en el cuadro inglés, pone de nuevo rumbo a la que fue su casa hasta 2009, cuando se marchó al Real Madrid. En dicha etapa, el futbolista luso fue conocido, además de por sus goles y exhibiciones con la camiseta de los ‘red devils’, por portar el número ‘7’, uno de los más especiales para el cuadro inglés, que portó, entre otros, David Beckham, otro de los símbolos de la entidad.

Tras la vuelta del ex de la Juventus, el delantero podría volver a portar el que fue su número, pero no será nada fácil, ya que actualmente el ‘7’ tiene dueño. Es por ello por lo que merece la pena repasar quién es el portador actual de la elástica, una de las más míticas del cuadro de Old Trafford.

¿Quién lleva el número 7 en el Manchester United?

En estos momentos, es Edinson Cavani el que lleva el número ‘7’ en la plantilla del United. El punta charrúa, uno de los más contrastados del Viejo Continente, lleva ya dos temporadas en la entidad inglesa y su balance no es nada malo. En 39 partidos disputados hasta el momento, el uruguayo ha marcado 17 goles, y su brillante actuación en la Europa League condujo al conjunto del ‘Teatro de los Sueños’ a la final del torneo continental.