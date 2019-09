¿Quién es Víctor Mollejo, la gran promesa del Atlético de Madrid que juega en el Deportivo?

Se convirtió en el vigesimocuarto canterano que hizo debutar Simeone en el club madrileño. Nació en 2001, es zurdo y goleador; está cedido en el Dépor

Cuando Diego Simeone se hizo cargo de la plantilla del , en diciembre de 2011, Víctor Mollejo tenía apenas diez años. En enero de 2019, a dos días de cumplir los 18, este delantero nacido en el siglo XXI se convirtió en el vigesimocuarto futbolista que hizo debutar el entrenador argentino en el club madrileño. Este verano, llegó cedido al Deportivo La Coruña y promete ser una pieza importante en el cuadro gallego.

¿Quién es Víctor Mollejo? Es una de las mayores promesas del fútbol español. Zurdo y goleador, oriundo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ya logró destacarse en las categorías juveniles de La Roja y su último torneo internacional fue el Europeo sub-19 de este verano. Su aspecto físico llama inmediatamente la atención, debido a que sufre una enfermedad conocida como alopecia, que acelera la caída del cabello.

Como dato curioso, el juvenil inauguró en 2013 su cuenta de Instagram, subiendo una foto con Diego Costa, uno de sus grandes ídolos. En aquel entonces, él era un niño de tan sólo 12 años. Ya en septiembre de 2018, subió otra imagen con el brasileño, compartiendo un entrenamiento, demostrando que no le gusta perder demasiado tiempo para cumplir los sueños.

En la pretemporada del año pasado, Mollejo hizo su presentación en un amistoso: fue en la victoria del Atlético de Madrid contra por 5 a 2. El chico, en ese entonces, llamó bastante la atención, marcando un doblete y empezando a cambiar promesas por realidades.

“Tengo 18 años, no me planteaba salir del Atlético, pero cuando salió lo del Depor tenía claro venir aquí y no me costó esperar. Estoy muy contento de haber venido”, comentó en su primera comparecencia como deportivista. Su camino recién empieza.