¿Quién es Haret Ortega? La joya del Toluca que se estrena con Selección mexicana

Con 21 años de edad, Haret Ortega fue convocado por el Tri del Tata Martino y hoy apunta como una gran promesa para la defensa mexicana.

Con un gran futuro por delante, Haret Ortega logró su primera convocatoria con la Selección mexicana de Gerardo "Tata" Martino. Será en el partido amistoso ante Ecuador, donde el defensor tendrá sus primeros minutos con la playera nacional. Y pese a que para muchos es completamente un extraño, para los aficionados del Toluca y la Liga MX es una promesa, que poco a poco se convierte en realidad.

El joven futbolista ya dejó claro que esta oportunidad será la primera de muchas, ya que piensa pelear por un lugar en la titularidad de México. Ahora que veremos su nombre constantemente, en Goal te mostramos la biografía de Haret Ortega.

¿QUIÉN ES HARET ORTEGA?

Oscar Haret Ortega Gatica nació el 19 de mayo del 2000, en Guerrero, México. Tiene solo 21 años de edad y su posición es la defensa central.

Es canterano del América, equipo al que llegó desde que tenía 12 años. Pasó por prácticamente todas las inferiores del nido: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Su debut en Primera División se dio el 18 de enero del 2020, en el partido de las Águilas contra Tigres.

Después, en julio del 2020 el zaguero se marchó a préstamo a Toluca, quienes de inmediato vieron su gran potencial y en la primera oportunidad que tuvieron compraron su carta. Desde entonces, Haret Ortega se ganó su lugar en el 11 de los Diablos. Incluso ya presume el haber marcado un doblete en Liga MX, curiosamente contra el América en el Apertura 2021.

Ahora, la siguiente meta de Haret Ortega es ganarse la confianza del Tata Martino y ser unos de los centrales que comanden la zaga del Tri en el futuro.