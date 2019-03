Quién es Brian Fernández y cuánto cuesta la sensación del Clausura 2019

El atacante argentino, que tiene apenas dos semestres en México, acumula varios tantos en el Clausura,

Ante América, Brian Fernández consiguió su noveno gol en el torneo Clausura 2019, consolidándose como líder de goleo y siendo la principal figura hasta el momento por su aporte con el Necaxa.

El argentino llegó a Aguascalientes con un oscuro pasado, pues en el año 2015 fue suspendido por problemas con las drogas. En la Liga MX encontró la mayor oportunidad de su carrera, luego de militar en el futbol chileno con Unión La Calera la temporada pasada.

De la mano de Memo Vázquez ha mostrado su mejor versión , siendo un veloz atacante que puede tirarse a bandas y con un olfato plausible. En el aspecto extracancha se ha comportado como profesional, rumorándose que cada semana se le realizan pruebas antidopaje.

CUÁNTO CUESTA BRIAN FERNÁNDEZ

De acuerdo con información del sitio Transfermarkt, el valor del sudamericano ronda los 2.2 millones de dólares ; sin embargo, seguramente su carta cuesta mucho más para la directiva de los Rayos. De hecho Récord publicó que Cruz Azul , una de sus víctimas este certamen, estaba interesado en él, pero los hidrocálidos habrían pedido al menos 10 millones de billetes verdes por él .

Seguramente el próximo mercado de transferencias, la nueva joya de los Rayos será uno de los jugadores más codiciados , encajando en la plantilla de cualquier equipo que necesite reforzar su delantera.

¿PUEDE JUGAR CON LA SELECCIÓN?

A diferencia de otros extranjeros como Rogelio Funes Mori, él sí estaría en condiciones. Aunque no para el proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2022, sino pasado este. Es decir hasta el 2023 porque apenas tiene poco más de un semestre en México. "¿Cómo no me gustaría estar defendiendo la camiseta de mi país? ¿Y porqué no la de México? Tengo a mi hijo mexicano, así que...”, reveló en entrevista con Mediotiempo. Cabe recordar que los estatutos de FIFA exigen al menos cinco años en un país para naturalizarse.