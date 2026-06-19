Queja oficial de Argelia ante la FIFA: el arbitraje protege a Messi

La Federación Argelina de Fútbol ha presentado una queja oficial ante la FIFA por la polémica arbitral en el partido de los «Guerreros del Desierto» contra Argentina (0-3), de la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026.

Según el sitio web «TSA Tout sur l'Algérie», La Federación confirmó la información de la revista «Compétition» y formalizó la queja contra el árbitro polaco Szymon Marciniak y el VAR, al considerar que sus decisiones alteraron el partido y perjudicaron a la selección argelina.

La denuncia destaca la no expulsión de Lionel Messi en el minuto 32, tras una dura entrada sobre Aïssa Mandi que aplastó la pierna del defensa bajo los pies del argentino, ante la vista del árbitro y del VAR.

Pese a la gravedad, Messi —autor del 1-0 en el 17’— no recibió tarjeta y siguió en juego. La FAF lo cita como prueba de una “protección especial” al astro argentino.

La denuncia también incluía el codazo propinado por Mac Allister, En el minuto 74, el centrocampista argentino Alexis Mac Allister propinó un codazo en la cara al argelino Ibrahim Maza, quien cayó al suelo. Pese a la claridad de la acción, Marciniak no pitó penalti ni mostró tarjeta amarilla.

Estas decisiones han provocado indignación en el mundo del fútbol: prensa internacional y local, y expertos arbitrajes, han condenado la actuación del colegiado, tildándola de «escandalosa» y «determinante».

La denuncia ante la FIFA refleja el rechazo argelino a que se repitan estas situaciones y pide una investigación justa y transparente.