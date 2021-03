¿Qué significa ANFP?

El fútbol chileno cuenta con gran nivel profesional y todo es gracias a la asociación que lo rige. Pese a ello, pocos saben su significado y origen.

El fútbol chileno de alta categoría no existiría hoy en día sino fuera gracias a la ANFP, una asociación que se encarga de organizar los torneos profesionales que se llevan a cabo en Chile.

Para muchos hinchas esta corporación bien podría ser la maxima autoridad del balompié criollo, pero no es así, ya que forma parte de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), el ente deportivo que rige en el país.

Pero, el hecho de que trabaje a la par del ente rector no quiere decir que no tenga peso, porque sin ella no existiría el fútbol profesional, ni ninguna de sus categorías; lo malo es que muchos ni siquiera se saben el significado de ANFP. Por esa razón, en Goal te lo contamos con lujo de detalle.

Así debuta Martín Lasarte al mando de #Chile@LaRoja recibe a @laverde_fbf en Rancagua con un 4-2-1-3 y el Mago Jiménez de regreso... pic.twitter.com/a0s8GTMD3d — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 27, 2021

¿QUE SIGNIFICA ANFP?

La organización que se encarga de regular y vigilar las distintas competiciones oficiales de todas las modalidades tiene por nombre Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que como ya se dijo al inicio, actúa como órgano controlador de los clubes que la integran, pero es independiente a estos ya que forma parte de la FFCh.

La Asociación es el ente rector de los campeonatos de Primera División, Primera B, Segunda División, la rama femenil y futsal.

Los fundadores de la ANFP son Jorge Bate y Waldo Sanhueza, quienes gracias al esfuerzo que pusieron lograron concretar la formación de la Liga Profesional de Football, el 31 de mayo de 1933.

Como socios fundadores quedaron reconocidos los siguientes históricos nombres: Jorge Bate Potts, Waldo Sanhueza Carrasco, Robinson Álvarez Marín, Alamiro Silva Silva, Waldemar Galasso, Ítalo D'Ottone, A. Camparino, Luis Noziglia, Simón Martínez, Victoriano Lorenzo, Andrés García, Óscar Sarmiento, Carlos Varela, Juan Uribe, Flavio Valencia, José Martínez, Guillermo Matte Hurtado, Claudio Vicuña, Bartolomé Fontana, Rodolfo Alonso Vial, César Valencia y Fidel Cabrera.

Con el paso de los años, el nombre de la asociación tuvo varias modificaciones pero siempre tuvo un mismo objetivo: hacer crecer el fútbol chileno de forma profesional y bajo los estatutos establecidos.

Acá todos los nombres que ha tenido la ANFP: