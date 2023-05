¿Qué peso tuvo Lewandowski en esta Liga?

El delantero polaco fue de más a menos en el torneo doméstico, pero es uno de los grandes responsables del título que ganará el Barcelona.

Por Adrià Campmany

Aquellos que predecían a principio de temporada que el Barça ganaría esta Liga, muy probablemente, lo hacían contando con un factor: que RobertLewandowski ofrecería un rendimiento inmediato. Es lo que se espera de alguien como el polaco, uno de los mejores delanteros de este siglo.

Su trayectoria, repleta de goles, títulos y premios individuales, ha valido un documental. Este sábado 6 de mayo (18:00h) se estrenará Lewandowski - The Unknown en el cine Aribau Multicines de Barcelona. Jürgen Klopp, Xavi Hernández, Thomas Müller o la mujer de Lewandowski, Anna Lewandowska, perfilan su retrato en una producción enmarcada en el festival Táctica que repasa el camino de la estrella polaca.

Es evidente que desde el regreso del Mundial, Lewandowski ha bajado sus guarismos goleadores. El ‘9’ del Barcelona ha marcado 6 goles en las 15 jornadas posteriores a la cita en Qatar. Los motivos son varios. El principal, por supuesto, es que no ha estado tan efectivo en la definición como en el primer tramo de temporada. El polaco ha fallado ocasiones en las que no suele perdonar. También han existido otros factores como los problemas físicos que ha arrastrado y el atasco general del equipo en algunos partidos provocado, en gran parte, por ausencias como las de Pedri o Dembélé.

Getty Images

Sin embargo, cuando escojamos a los mejores jugadores del Barça en la más que probable consecución de esta Liga, no hay que olvidar lo decisivo que fue Lewandowski en la primera mitad del curso. Unas jornadas en las que el Barça no practicó un fútbol brillante, ganó muchos partidos con el gancho y basó su fortaleza en la solidez defensiva y la pegada del polaco. Fueron 13 goles en las primeras 12 fechas y algunos de ellos valieron una victoria, como los que marcó en Valencia o Mallorca.

Así pues, pese a que el sabor de boca que puede terminar dejando la primera temporada de Lewandowski como azulgrana no es el soñado porque su rendimiento ha ido de más a menos, es evidente que el polaco ha tenido un peso enorme en LaLiga. Sus goles permitieron al Barça ganar también esos partidos en los que no bordaba el fútbol, aguantar el pulso al Real Madrid y, posteriormente, empezar a abrir brecha en el liderato. Tras una temporada en la que los blancos no tuvieron oposición en la pelea por LaLiga desde un principio, Lewandowski ha acercado al Barça a una lucha que, de hecho, todo hace indicar que terminará ganando sobradamente.