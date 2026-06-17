¡Qué paradoja! Messi marcó un hat-trick contra Argelia sin apenas esfuerzo

Lionel Messi marcó su primer hat-trick en un Mundial ante Argelia, aunque mostró menos brillo en el último tercio del campo.

Sus tres tantos dieron la victoria a Argentina sobre los Guerreros del Desierto (3-0) en la primera jornada del Grupo 10 de 2026 y lo igualaron con Miroslav Klose como máximo goleador del torneo, con 16 goles.

Además, con 38 años y 357 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un hat-trick en un Mundial.

Consciente de su edad, el astro optó por la eficacia: recibió, apuntó y definió con el mínimo de toques.

Según Opta, tocó el balón solo 19 veces en el tercio ofensivo en 80 minutos.

Según Opta, es su menor registro como titular en el torneo.

En seis ediciones ha jugado 27 partidos, 25 como titular.