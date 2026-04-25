«Que el PSV vaya a Ibiza no es muy elegante y resulta un poco arrogante»

Que el PSV pase la jornada en Ibiza genera polémica entre los aficionados holandeses. Leon ten Voorde acusa al campeón de Eindhoven de «comportamiento arrogante» hacia el resto de la Eredivisie.

«El viaje del PSV, en plena temporada y durante una jornada de liga, tiene, por supuesto, algo de humillante», analiza Ten Voorde en su columna habitual para el periódico regional Tubantia.

“Sobre todo para Feyenoord y Ajax, rivales que aún luchan por el ascenso y no logran despegarse de FC Twente y NEC, mientras el campeón ya está en el hotel, recién duchado”, afirma el observador del FC Twente, que vio al PSV ganar 6-1 al PEC Zwolle el jueves.

Considera que no es «del todo elegante» y hasta «un poco arrogante», aunque reconoce: «Si los demás fallan tanto, te regalan los días extra y, por el convenio, hay que tomarlos antes de la fecha límite».

Para cerrar, el cronista se centra en un veterano: «Quien busque a Ivan Perisic en los próximos días, lo encontrará en el gimnasio del hotel; el croata de 37 años aún tiene un torneo este verano».

Para luego hacer una comparación con otro nombre consolidado del PSV. «En cualquier caso, Joey Veerman no tiene que tener eso en cuenta este fin de semana».