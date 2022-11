Qatar vs. Ecuador, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

¡¡¡ECUADOR SUMA LOS TRES PRIMEROS PUNTOS EN LA FASE DE GRUPOS!!! Un doblete de Enner Valencia en el primer periodo amarga el estreno de Catar en la Copa del Mundo (0-2), dejando la anfitriona una imagen muy pobre en cuanto a juego y ambición. Con más nervios que certezas, fruto de la enorme responsabilidad, los 'Marrones' nunca terminaron de sentirse cómodos en el campo, espesos con balón y con alta tendencia a desajustes en fase defensiva. No necesitó la tricolor apretar en exceso, controlando el encuentro con posesiones largas y acelerando desde los costados.

Enner Valencia se erige como nombre propio en la apertura del Mundial de Catar con su doblete, lo que le ha llevado a superar a Agustín Delgado para convertirse en el ecuatoriano con más tantos en la historia de los Mundiales. El delantero del Fenerbahce ha marcado cada uno de los últimos cinco goles de Ecuador en la Copa del Mundo, dejando como anécdota que lleva más dianas (cinco) que partidos disputados en los Mundiales (cuatro).



La puesta en escena de Catar en su estreno en la Copa del Mundo no augura buenas sensaciones de cara a los futuros compromisos frente a Senegal y Países Bajos. El combinado asiático debuta sin realizar un solo disparo entre los tres palos (cinco remates totales), sorprendiendo por su inoperancia y su nula hambre por querer igualar fuerzas frente a un país que, con el 0-2 a favor, fue dejando de pisar el pedal del acelerador.



En su estreno en una Copa del Mundo, Catar no puede regalar a sus aficionados los tres primeros puntos en la fase de grupos. 'Los Marrones' se convierten en la duodécima nación de Asia que participa en la fase final mundialista sin poder vencer en su partido de debut.

'La Tri' arranca con buen pie, algo que solo hizo en el Mundial de 2006 (triunfo por 2-0 contra Polonia). Ese torneo fue la única cita en la que avanzó hacia octavos de final (derrota contra Inglaterra por la mínima). En Corea y Japón 2022 perdió frente a Italia (0-2) y en Brasil 2014, contra Suiza (1-2).





El combinado ecuatoriano permanece invicto en sus tres últimos partidos en la Copa del Mundo (0-2 contra Catar en Catar 2022, 2-1 contra Honduras y 0-0 contra Francia en Brasil 2014), lo que le ha llevado a igualar su mejor racha en la historia del Mundial (3).



31'

¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ENNER VALENCIA!!!!! Catar 0-2 ECUADOR. ¡¡Doblete de Enner Valencia!! Poca contundencia defensiva de Catar frente a Moisés Caicedo, dándole tiempo a descargar hacia atrás en busca de un compañero. El centro de Angelo Preciado al área encuentra el testarazo de Enner Valencia, citándose otra vez con el fondo de las mallas.







Minuto 16' ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ENNER VALENCIA!!!!! Catar 0-1 ECUADOR. ¡¡La 'Tri' toma ventaja en el debut mundialista!! Desde el punto fatídico, el capitán ecuatoriano engaña a Saad Al Sheeb y aloja la pelota en el fondo de las mallas.





Ya hay onces confirmados para el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

