El PSV se ha fijado en Moncef Zekri, del KV Mechelen. Según Het Nieuwsblad, el club de Eindhoven está «muy interesado» en el defensa de 17 años, considerado como uno de los mayores talentos del club belga.

Zekri nació en Bruselas, pero juega a nivel juvenil con Marruecos. El defensa actúa preferentemente como lateral izquierdo y ya ha disputado 21 partidos con el primer equipo del Mechelen.

El interés del PSV no es el primer interés extranjero por Zekri. El pasado verano también se le relacionó con el Inter, mientras que anteriormente el defensa tuvo la posibilidad de marcharse al Ajax.

El propio Zekri confirmó en diciembre de 2025 que había rechazado una oferta del club de Ámsterdam. «Por supuesto que fue difícil decir no a un equipo como el Ajax, pero tenía la sensación de que el entrenador del Mechelen cree en mí», explicó Zekri en diciembre a Transfermarkt. «Es mejor jugar al fútbol profesional en el Mechelen que al fútbol juvenil en el Ajax».

El PSV espera ahora poder llevar al internacional juvenil marroquí a la Eredivisie, patrocinada por VriendenLoterij, aunque no parece tener las mejores cartas. En estos momentos, el Sporting CP es el principal candidato para hacerse con la firma de Zekri. El gigante portugués sigue al lateral izquierdo desde hace tiempo y, según Het Nieuwsblad, un posible traspaso ya se ha «acelerado».

El Sporting ya habría presentado una oferta de 3,5 millones de euros. Sin embargo, no está claro si el KV Mechelen está dispuesto a facilitar su salida por esa cantidad del talento de 17 años, que, según Transfermarkt, tiene un valor de cuatro millones de euros.

Zekri tiene contrato hasta mediados de 2028.