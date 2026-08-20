¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1074321019.jpgPhoto News
Jeroen van Poppel

Traducido por

PSV, «muy interesado» en el hombre de 4 millones que rechazó al Ajax

Fichajes
PSV Eindhoven
Ajax
M. Zekri
KV Mechelen

El PSV se ha fijado en Moncef Zekri, del KV Mechelen. Según Het Nieuwsblad, el club de Eindhoven está «muy interesado» en el defensa de 17 años, considerado como uno de los mayores talentos del club belga.

Zekri nació en Bruselas, pero juega a nivel juvenil con Marruecos. El defensa actúa preferentemente como lateral izquierdo y ya ha disputado 21 partidos con el primer equipo del Mechelen.

El interés del PSV no es el primer interés extranjero por Zekri. El pasado verano también se le relacionó con el Inter, mientras que anteriormente el defensa tuvo la posibilidad de marcharse al Ajax.

El propio Zekri confirmó en diciembre de 2025 que había rechazado una oferta del club de Ámsterdam. «Por supuesto que fue difícil decir no a un equipo como el Ajax, pero tenía la sensación de que el entrenador del Mechelen cree en mí», explicó Zekri en diciembre a Transfermarkt. «Es mejor jugar al fútbol profesional en el Mechelen que al fútbol juvenil en el Ajax».

El PSV espera ahora poder llevar al internacional juvenil marroquí a la Eredivisie, patrocinada por VriendenLoterij, aunque no parece tener las mejores cartas. En estos momentos, el Sporting CP es el principal candidato para hacerse con la firma de Zekri. El gigante portugués sigue al lateral izquierdo desde hace tiempo y, según Het Nieuwsblad, un posible traspaso ya se ha «acelerado».

El Sporting ya habría presentado una oferta de 3,5 millones de euros. Sin embargo, no está claro si el KV Mechelen está dispuesto a facilitar su salida por esa cantidad del talento de 17 años, que, según Transfermarkt, tiene un valor de cuatro millones de euros.

Zekri tiene contrato hasta mediados de 2028.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google