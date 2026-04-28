PSG y Bayern Múnich marcaron 9 goles en un partido espectacular

El martes por la noche, la semifinal de la Liga de Campeones ofreció un espectáculo magnífico. PSG y Bayern protagonizaron un duelo de ida y vuelta. Tras 90 minutos, el equipo de Luis Enrique ganó 5-4 y toma ventaja para la vuelta.

Desde el inicio, el duelo fue de ida y vuelta en el Parc des Princes. El primer remate fue gol: Harry Kane transformó un penalti algo generoso. Poco después, Michael Olise pudo ampliar la ventaja, pero Marquinhos despejó el balón justo antes de que cruzara la línea.

Poco después, Ousmane Dembélé falló solo ante Manuel Neuer, pero un minuto más tarde Khvicha Kvaratskhelia igualó con una gran jugada.

Tras un disparo al poste de Olise y otro cerca del poste de Doué, llegó el 2-1: córner y cabezazo de João Neves. Locura en el Parque de los Príncipes.

El Bayern igualó de nuevo por medio de Olise, quien aceleró y disparó fuerte desde el borde del área: 2-2. Sin embargo, un penalti sobre Dembélé, transformado por el propio jugador, estableció el 3-2 al descanso.

Tras el descanso, el ritmo no bajó y los goles llovieron. En tres minutos el PSG puso el 5-2: primero Kvaratskhelia con un potente disparo y luego Dembélé con un tiro raso al palo.

El Bayern, aturdido, respondió al instante: tiro libre y cabezazo de Upamecano para el 5-3. Pero el equipo de Kompany no se rindió: control magnífico de Luis Díaz y 5-4.

En los últimos minutos bajó la intensidad, pero el espectáculo siguió. El PSG rozó el sexto con un disparo de Senny Mayulu al poste. El encuentro acabó 5-4, así que la vuelta del miércoles se presenta apasionante.