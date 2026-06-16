Primeras declaraciones de Renard tras asumir el cargo de seleccionador de Túnez

Tras perder 5-1 ante Suecia en su debut en el Mundial 2026, la Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi y nombró de urgencia a Hervé Renard como nuevo seleccionador.

La medida busca recuperar el equilibrio del equipo de cara al decisivo partido contra Japón, que definirá su futuro en el torneo.

Renard llegará a México el martes para dirigir la primera sesión de entrenamiento.

Según RMC Sport, el técnico, de 57 años, aceptó el cargo hasta el final del torneo tras breves negociaciones con el presidente de la Federación Tunecina.

Será su tercer Mundial consecutivo tras guiar a Arabia Saudí en 2022 y vencer a Argentina (1-2).

Renard, experto en emergencias tras dirigir varias selecciones africanas y ganar la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, llega para aportar estabilidad.

La Federación Tunecina confía en su experiencia para recuperar el equilibrio antes del duelo clave contra Japón, que empató 2-2 con Holanda en su debut.

«No hay que darle muchas vueltas... Es un nuevo comienzo y un reto inmediato», declaró Renard a su llegada a París, antes de viajar a Monterrey.

Asumir el mando de una selección en pleno Mundial es inusual, pero Renard, conocido por sus discursos motivadores y su carácter firme, está dispuesto a afrontar este reto poco convencional. Todas las miradas están puestas en Monterrey, donde el técnico francés inicia su nueva misión en un momento delicado para el fútbol tunecino.