Primera respuesta oficial de Infantino a la crisis de Balugón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rechazó las acusaciones de infringir las normas tras autorizar la participación del delantero estadounidense Folarin Balogun contra Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, pese a su expulsión previa.

Antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había revelado que contactó con Infantino para pedir que se revisara la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun, al considerar que la acción no merecía la expulsión y que EE. UU. debía jugar con su plantilla completa.

Infantino respondió mediante un comunicado de la FIFA: «He tomado nota de los comentarios sobre la decisión de la Comisión Disciplinaria Independiente y deseo reiterar un principio fundamental de gobernanza».

Y añadió: «Los órganos jurisdiccionales de la FIFA son independientes. Actúan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y resuelven los casos basándose en los reglamentos vigentes y en los hechos concretos que se les presentan. Su independencia es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol, y debe respetarse en todo momento».

Confirmo que hablo con frecuencia con el presidente de Estados Unidos sobre temas del Mundial y, en este caso, recibí su llamada, como ocurre con otros líderes y directivos. Durante la llamada le aclaré que existían procedimientos legales en curso a cargo de los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el asunto se resolvería a su debido tiempo por los órganos competentes. Así funciona el sistema de la FIFA y es un principio al que siempre me adheriré».

Y añadió: «Leo las decisiones de la Comisión de Disciplina de la FIFA cuando se publican. A veces me sorprenden; en ocasiones estoy de acuerdo y otras no».

Concluyó: «Siempre respeto esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Guste o no a título personal, eso no importa. El respeto a las instituciones independientes y al Estado de derecho protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA».



