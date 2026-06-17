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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Primer comentario: Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras la decepción en Congo

Portugal vs RD Congo
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EE. UU.

Un mensaje positivo de El Don a pesar del tropiezo inesperado

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, habló tras el decepcionante empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026.

Portugal, favorita, igualó 1-1 en el debut del Grupo 11 en el estadio NRG.

El delantero, que no marcó el gol que le habría convertido en el único jugador en anotar en seis Mundiales, reconoció que el resultado no fue el esperado.

Pese al tropiezo, el capitán del Al-Nassr saudí publicó un mensaje optimista en sus redes.

El jugador de 41 años escribió: «No ha sido el comienzo que esperábamos, pero el camino aún es largo y nada está decidido. Debemos levantar la cabeza y concentrarnos en el próximo partido».

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El martes se medirá a Uzbekistán en la segunda jornada del grupo.

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