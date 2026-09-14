Carabao Cup - Jornada 3 16 sept 2026 - 15:00 Old Trafford

El Manchester United vs Brighton & Hove Albion comienza el 16 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 19:00 GMT.

El United busca reaccionar tras la desilusión del derbi de Mánchester

El United ha firmado una serie de resultados bastante irregular. Empezó con una sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull en la jornada inaugural, y luego se vio por detrás ante el Ipswich para acabar imponiéndose por 5-2 en un partido que dominó en Old Trafford. El golazo en el tiempo añadido de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium hizo que tuviera que repartirse los puntos con el Everton en un empate 2-2, pese a haberse adelantado dos veces. Bruno Fernandes ha brillado para el Manchester United, con tres goles y una asistencia ya esta temporada, pero estuvo en el centro de la polémica cuando chocó con Phil Foden en la derrota por 1-0 del United ante el Manchester City el domingo. El inglés fue expulsado tras soltar una patada a Fernandes en el minuto 23, pero el United aun así terminó perdiendo el partido con superioridad numérica durante tres cuartas partes del encuentro.

Getty Images

El Brighton, con mucho gol, se ve con opciones en Old Trafford

El Brighton de Fabian Hürzeler ha estado sobrado de goles esta temporada. El Brighton ha marcado 13 goles en sus cuatro partidos de Premier League hasta ahora, con dos victorias, una derrota por 4-3 en un duelo trepidante en Stamford Bridge y un empate 1-1 con el Leeds. Goleó por 5-0 a un Coventry con diez jugadores en su último partido, con la estrella maliense Malick Yalcoue volviendo a impresionar en la posición de mediapunta y el favorito de la afición Pascal Gross firmando dos asistencias.

Getty Images

Posibles alineaciones

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

Noticias de los equipos y plantillas

Michael Carrick no ha confirmado la alineación titular del Manchester United de cara al partido de la Carabao Cup, y por ahora no se ha facilitado ninguna información sobre lesiones o sanciones. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio del encuentro.

Los detalles de la plantilla del Brighton de Fabian Hurzeler tampoco están disponibles por el momento. Se añadirán más noticias del equipo cuando se confirmen antes del partido en Old Trafford.

Forma

El Manchester United llega a este partido con un balance reciente irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su compromiso más reciente acabó con un empate 2-2 en casa del Everton en la Premier League, un resultado que supo a derrota después de que el United se adelantara dos veces. La victoria por 5-2 ante el Ipswich Town es su actuación más convincente de las últimas fechas, aunque la derrota en casa por 2-0 frente al Hull City a principios de agosto generó dudas sobre su consistencia defensiva. En esos cinco partidos, el United marcó 11 goles y encajó 11.

El Brighton ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa del Leeds United en la Premier League, y ha mostrado pegada ofensiva con un 4-0 ante el Aston Villa y una victoria por 4-0 frente al Tromsoe en la fase de clasificación de la Conference League. Su única derrota en esta racha fue un 4-3 en casa del Chelsea. El Brighton ha marcado 12 goles en sus últimos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó el 24 de mayo de 2026, cuando el Brighton venció por 3-0 al Manchester United en el Amex en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Brighton manda con tres victorias por una del United, y otro partido más también cayó del lado del Brighton. La única victoria del United en esta serie fue un triunfo en casa por 4-2 en la Premier League en octubre de 2025.