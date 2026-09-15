En el momento en que la afición del Al-Nassr abría fuego contra Cristiano Ronaldo tras la estrepitosa caída ante el Al-Ain emiratí por cuatro goles a cero, el australiano Ange Postecoglou, director técnico del club, salió con unas declaraciones sorprendentes en las que intentó alejar los dardos de las críticas del capitán del equipo y asumir por completo la responsabilidad de la derrota.

Postecoglou afirmó durante la rueda de prensa posterior al partido: "Cristiano Ronaldo es un gran jugador, y la responsabilidad es mía", en un mensaje claro con el que quiso subrayar que la derrota no puede recaer únicamente sobre la estrella portuguesa.

Y añadió el entrenador australiano: "No se le pueden atribuir a Ronaldo algunos aspectos tácticos, él forma parte de los integrantes del equipo. El Al-Nassr en su conjunto estuvo mal", asegurando que el rendimiento colectivo del Al-Nassr es la principal razón detrás de la dura caída ante el Al-Ain, y no un jugador concreto, por muy alta que sea su posición dentro del equipo.

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Postecoglou continuó defendiendo a sus jugadores, diciendo: "Cuando el resultado es malo, los periodistas tienen razón", asegurando que recibe fuertes críticas cuando sufre una derrota, que es lo que ocurre actualmente.

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El entrenador rechazó atribuir a sus jugadores la responsabilidad de la derrota, afirmando: "Los jugadores dieron todo lo que tenían, y no les atribuyo ninguna responsabilidad", antes de señalar otro factor que afectó al equipo al decir: "Nuestro calendario de partidos nos complica las cosas", ante la acumulación de encuentros durante el último periodo.

Las declaraciones de Postecoglou llegaron en un momento sumamente delicado, después de que aumentaran las peticiones de la afición del Al-Nassr para su destitución tras la dura derrota, mientras el entrenador intentó aliviar la presión sobre Ronaldo y sus jugadores, situándose él mismo en primera línea y asegurando que la responsabilidad de corregir el rumbo recae sobre él y sobre el cuerpo técnico durante el próximo periodo.