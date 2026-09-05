Postecoglou estalla: ¡el Al-Ittihad solo jugó 15 minutos!

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, realizó unas declaraciones llamativas tras la derrota de su equipo ante el Al-Ittihad por 2-1, en el clásico que enfrentó a ambos conjuntos la noche de este sábado, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

Postecoglou afirmó durante la rueda de prensa posterior al partido que el Al-Ittihad no mostró el mismo nivel ofensivo tras los primeros minutos, subrayando que el Al-Nassr fue la parte más destacada y con la iniciativa a la hora de crear ocasiones durante la mayor parte del encuentro.

El entrenador del Al-Nassr explicó: "Lo que vi en el enfrentamiento es que, después del minuto 15, había un solo equipo creando ocasiones, y ese era el Al-Nassr. Lo que hicieron nuestros jugadores la temporada pasada, y en la actual, demostró que tienen personalidad".

El técnico australiano habló sobre la reacción de sus jugadores tras el difícil arranque, señalando que cada partido tiene sus propias circunstancias, y que la disminución de la concentración en algunos tramos del encuentro es algo posible, pero recalcó su satisfacción con la reacción de su equipo.

Y añadió: "Cada enfrentamiento es un caso distinto; el rival de hoy tiene mucha energía y sucede que la concentración baja. Si analizamos cada partido por separado, las causas difieren en cada enfrentamiento, y cuando vemos la reacción de nuestro equipo, cada vez es mejor".

Postecoglou se refirió a lo sucedido en la segunda mitad, asegurando que el Al-Ittihad no supuso un peligro real para la portería del Al-Nassr, mientras que su equipo dispuso de varias ocasiones que pudieron haberlo llevado a lograr el empate y darle la vuelta al resultado del partido.

Y dijo: "En la segunda mitad el Al-Ittihad no tuvo ocasiones reales, mientras que nosotros llegamos al menos 5 veces, y si hubiéramos marcado el empate la cosa habría sido diferente. Los jugadores cumplieron con lo suyo y no puedo pedirles más que eso, porque dieron lo máximo que tenían".

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El entrenador del Al-Nassr elogió el rendimiento de sus jugadores en la gestión de las ocasiones que se les presentaron, señalando que el brillo del portero del Al-Ittihad, Predrag Rajković, fue una de las razones por las que esos intentos no se tradujeron en goles.

Y explicó: "Las ocasiones que tuvimos las detuvo el portero del Al-Ittihad, y nuestros jugadores no las desperdiciaron; la cuestión es que esto es fútbol y sucede. Y en los saques de esquina no pudimos poner el balón como se requería".

Postecoglou cerró sus declaraciones reafirmando su sensación de frustración tras la derrota, pero al mismo tiempo recalcó que el Al-Nassr mostró su verdadera personalidad durante la segunda mitad, y fue capaz de marcar más de un gol de no haber sido por la falta de acierto.

Y dijo: "Es frustrante perder; no empezamos bien el enfrentamiento, especialmente en los primeros 15 minutos, y en la segunda mitad vimos nuestras verdaderas capacidades. Se podían haber marcado muchos goles, pero no tuvimos acierto".