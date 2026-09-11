El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al Ahli, elogió a sus jugadores tras la victoria ante el Al Hazem en la Liga Roshn saudí.

El Al Ahli venció al Al Hazem por 3-1, en el partido que enfrentó a ambos la noche del viernes en el estadio Al Inma de Yeda, correspondiente a la séptima jornada de la Liga Roshn.

Pusic declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro, en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat": "Empezamos el partido conmocionados por el primer gol, pero estoy satisfecho con nuestros goles y con el control del juego una vez que igualamos el marcador".

El Al Hazem logró marcar el primer gol en la portería del Al Ahli tras solo 87 segundos, antes de que "Al Raqi" consiguiera darle la vuelta al marcador a su favor, anotando 3 goles antes del final de la primera parte.

El entrenador neerlandés añadió: "Quiero agradecer a los jugadores, pues creamos muchas ocasiones en la segunda parte, y creo que mi equipo merece reconocimiento por lo que ofreció hoy, ya que mostramos una reacción magnífica y una gran calidad en el aspecto futbolístico".

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al Ahli a 12 puntos, cosechados con 4 triunfos y 3 derrotas, con los que ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, a 5 puntos de su vecino y rival tradicional, el Al Ittihad, que ocupa de forma provisional el liderato.

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