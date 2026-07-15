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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Posibles alineaciones de Inglaterra - Argentina: ¿podrá jugar Declan Rice?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
D. Rice

El miércoles por la noche Inglaterra y Argentina se medirán en la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se espera un gran espectáculo. Según Voetbalzone, Declan Rice será titular con los Tres Leones.

Según Sky Sports, el centrocampista del Arsenal, de 27 años, ha sido declarado apto para el partido contra Argentina.

Rice sufrió problemas estomacales tras los octavos contra México y fue sustituido en la primera parte de los cuartos ante Noruega.

El lunes se entrenó con normalidad y ya está recuperado. Bukayo Saka podría ser titular en lugar de Noni Madueke.

En Argentina, Lionel Messi y Julián Álvarez serán la pareja de delanteros. El partido empieza a las 21:00 (hora de los Países Bajos) y se verá en directo en NPO 1.

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Inglaterra crest
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Alineación probable de Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Alineación probable de Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.

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