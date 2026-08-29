Posible alineación del PSV: ¿hará Geertruida su debut como titular?

El PSV visita este domingo al FC Utrecht. ¿Le dará Peter Bosz a Lutsharel Geertruida su debut como titular con los visitantes? El partidazo en De Galgenwaard comienza a las 12:15 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Sergiño Dest arranca como lateral derecho en Utrecht, con Mauro Júnior como titular en el costado izquierdo. Armando Obispo estará acompañado en el eje de la zaga por Geertruida, que toma el relevo de Ryan Flamingo.

Guus Til, Kodai Sano y Noah Fernandez formarán también ante el Utrecht el centro del campo del vigente campeón de la liga. El fichaje estival Sven Mijnans deberá tener paciencia y esperar una oportunidad desde el banquillo.

Ruben van Bommel, en plena forma ante el FC Groningen, ocupará la banda izquierda en ataque. Ivan Perisic surtirá de balones desde la derecha, con Ricardo Pepi como referencia en el equipo de Bosz.

El PSV arrancó con dudas ante el Groningen, pero acabó imponiéndose por 5-1. El Utrecht dejó escapar puntos in extremis en su visita al Sparta Rotterdam: 3-3.

Posible alineación del PSV: Kovar, Mauro Junior, Obispo, Geertruida, Dest, Til, Sano, Fernandez, Van Bommel, Pepi, Perisic.