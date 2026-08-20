Posible alineación del Ajax: Míchel modifica el once en dos posiciones

El Ajax se enfrenta este jueves al FC Sion en el play-off de la Conference League. El entrenador Míchel introduce dos cambios en su once, según pronostica Voetbalzone. El partido en Suiza comienza a las 20:15 y podrá verse en directo en la plataforma de streaming KIJK.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. La defensa del conjunto visitante de Ámsterdam estará formada por, de derecha a izquierda, Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas y Owen Wijndal.

Youri Regeer deberá encargarse del control en el centro del campo del Ajax en Suiza. Davy Klaassen también tendrá un puesto en el once y Julian Brandt regresa a la alineación del Ajax para aportar impulso ofensivo.

Kasper Dolberg sigue siendo jugador del Ajax y actuará como delantero centro ante el Sion. Steven Berghuis, por la derecha, y Abdellah Ouazane, por la izquierda, deberán surtir de balones al atacante danés desde las bandas.

El Ajax disputará primero, por tanto, el partido de ida a domicilio, con la vuelta el jueves 27 de agosto en Ámsterdam. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase principal de la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.