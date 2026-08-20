El Ajax se mide este jueves al FC Sion en el playoff de la Conference League. El entrenador Míchel introduce dos cambios en su once, según pronostica Voetbalzone. El partido en Suiza comienza a las 20:15 y podrá verse en directo en la plataforma de streaming KIJK.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. La defensa del conjunto visitante de Ámsterdam estará formada por (de derecha a izquierda) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas y Owen Wijndal.

Youri Regeer deberá aportar el control en el centro del campo del Ajax en Suiza. Davy Klaassen también tendrá un puesto en el once y Julian Brandt regresa a la alineación del Ajax para aportar los impulsos ofensivos.

Kasper Dolberg sigue siendo jugador del Ajax y actuará contra el Sion como delantero más adelantado. Steven Berghuis (derecha) y Abdellah Ouazane (izquierda) deberán surtir de balones al atacante danés desde las bandas.

El Ajax disputa, por tanto, primero el partido de ida a domicilio, con la vuelta el jueves 27 de agosto en Ámsterdam. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase principal de la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.