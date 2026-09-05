El Ajax se enfrenta el sábado al PSV en el primer gran duelo de la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij. El técnico Míchel parece tener pocas sorpresas preparadas, según pronostica Voetbalzone. El Ajax - PSV comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa recibe esta vez la preferencia en el lateral derecho, con Caio Henrique ocupando el flanco izquierdo. Aaron Bouwman y Youri Baas volverán a formar el centro de la defensa de Ámsterdam. Thilo Kehrer, fichado esta semana, empezará por tanto en el banquillo.

Amrabat entra directamente en el once

Sofyan Amrabat, presentado la semana pasada, arrancará contra el PSV, según se espera. Jorthy Mokio aportó en las últimas semanas el control y el equilibrio en el centro del campo del Ajax, pero ahora da un paso al lado. Davy Klaassen aporta experiencia y recorrido, y Julian Brandt, creatividad de cara al ataque.

Míchel mantiene nombres de confianza en la delantera, con Steven Berghuis actuando desde la derecha. Abdellah Ouazane arrancará en el costado izquierdo y Tolu Arokodare, de 1,97 metros, ejercerá como delantero más adelantado y referencia ofensiva ante el PSV.

El técnico español también dispone en ataque de Oscar Gloukh y Viktor Tsygankov, que aún faltó contra el Telstar. Rayane Bounida y Simon Adringa no están disponibles por lesión.

El Ajax ganó confianza con una victoria por 0-4 sobre el Telstar. Gracias a ello, los de Ámsterdam son cuartos, con tres puntos de desventaja respecto al segundo, el PSV, que trituró al FC Utrecht y ganó por 1-6.

Posible alineación del Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.