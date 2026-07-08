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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación de Marruecos: ¿jugará Saibari de titular contra Francia?

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup

Marruecos se mide este jueves a Francia, favorita al título, en cuartos del Mundial. La duda es si Ismael Saibari llegará a tiempo para el partido en Foxborough, Boston. El Francia-Marruecos empieza a las 22:00 y se verá en directo en NPO1. 

Saibari se lesionó el isquiotibial ante Canadá (0-3) en octavos y se ha perdido varios entrenamientos, así que el seleccionador, Mohamed Ouahbi, prefiere no arriesgar: el ex del PSV empezará en el banquillo y Soufiane Rahimi ocupará su lugar en la delantera.

El resto del once marroquí se mantiene sin sorpresas: Noussair Mazraoui actuará como lateral izquierdo y Ayyoub Bouaddi controlará el centro del campo. También se seguirá de cerca a Achraf Hakimi, incansable lateral derecho del París Saint-Germain.

Marruecos deberá vigilar a Kylian Mbappé, autor de siete goles en este Mundial, y a los veloces Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola. 

En el Mundial 2022 Francia eliminó a Marruecos en cuartos (2-0) y luego perdió la final ante Argentina en los penaltis tras un 3-3.

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Francia crest
Francia
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Marruecos
MAR

El ganador se medirá en semifinales a España o Bélgica, que juegan el viernes en Los Ángeles.

Alineación probable de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Alineación probable de Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

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