La selección de Países Bajos continúa el domingo la fase de grupos de la Nations League contra Serbia. El seleccionador Xavi introduce dos cambios en su once, según pronostica Voetbalzone. El partido en Belgrado comienza a las 18:00 y podrá verse en directo en NPO1.

Bart Verbruggen volverá a comenzar bajo palos en Países Bajos, que rescató un punto in extremis contra Alemania (1-1). Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) serán los laterales. El capitán Virgil van Dijk estará acompañado por Jan Paul van Hecke, que recibió bastantes críticas tras su actuación del jueves.

Joey Veerman entró bien contra Alemania y podrá reivindicarse desde el pitido inicial el domingo. Por ello, Quinten Timber tendrá que conformarse con un puesto en el banquillo. Además, no habrá más cambios en el centro del campo, por lo que Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders ocuparán plazas en el once.

Brian Brobbey se cayó lesionado y fue sustituido en la convocatoria de Países Bajos por Joshua Zirkzee. Sin embargo, Mexx Meerdink será la referencia ofensiva contra el conjunto serbio. El jugador del AZ dejó una buena impresión durante su entrada contra Alemania y vio cómo le anulaban un gol. «Lo ha hecho bien y es el único delantero centro. Yo diría que lo dejen», dijo Rafael van der Vaart en la NOS.

Crysencio Summerville mantiene su puesto en el once en la derecha del ataque, con Cody Gakpo, que vio puerta contra Alemania, partiendo desde la izquierda. Ruben van Bommel firmó una bonita asistencia en el tiempo añadido, pero volverá a empezar en el banquillo.

Posible alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.