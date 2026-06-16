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Portero de Senegal: «Nos relajamos... No aplicamos nuestro plan ante Francia»

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E. Mendy
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Mendy tras la derrota: «La fase de grupos aún no ha terminado»

Édouard Mendy, portero senegalés del Al-Ahli, lamentó la falta de regularidad de su selección tras perder 3-1 ante Francia en el debut del Grupo 9 del Mundial 2026.

El portero de los «Leones de la Teranga» admitió que, pese al 0-0 al descanso, su equipo no pudo seguir su plan y se mostró demasiado relajado.

Tras el partido, declaró a los medios: «A pesar del 0-0 al descanso, no aplicamos nuestro plan y estuvimos flojos».

Añadió, según recoge la web francesa «Foot Mercato»: «Sabíamos que debíamos elevar nuestro nivel y ser más precisos en ataque; ante equipos así hay que ser exactos en ambas áreas. Tienen grandes talentos».

Y concluyó: «El primer partido ya pasó y debemos aprender de él y del rival; conocemos nuestros puntos fuertes; podríamos haber dado más, pero nuestro rendimiento fue irregular».

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“Necesitábamos más solidez en la posesión, pero nos enfrentamos a un rival fuerte”.

Y concluyó: «La fase de grupos aún no ha terminado, igual que en 2022; debemos centrarnos en Noruega».

Senegal comparte el Grupo 9 con Francia, Noruega e Irak.

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