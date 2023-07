El nuevo futbolista azulgrana deberá esperar para jugar su primer encuentro como culé.

El FC Barcelona y el Club Athletico Paranaense han llegado a un acuerdo este miércoles 12 de julio de 2023 para el traspaso del jugador Vitor Hugo Roque Ferreira, más conocido como Vitor Roque. Sin embargo, el nuevo futbolista del conjunto blaugrana deberá esperar para disputar su primer encuentro como culé.

¿Por qué Vitor Roque no llega al FC Barcelona en 2023 y cuándo debutará con el primer equipo?

Tal y como anunció el Barcelona en su comunicado oficial, "está previsto que Vitor Roque se incorpore en la temporada 2024/25". Pero el Barcelona no ha dado una explicación oficial por la que 'Tigrinho', como le apodan, no podrá jugar bajo las órdenes de Xavi Hernández hasta 2024.

El delantero de Ath. Paranaense no podrá aterrizar en Can Barça ahora mismo a raíz de los problemas que tiene el Barcelona con el "Fair Play Financiero" y la mala situación económica que atraviesa la entidad catalana. En este sentido, lo más probable es que Vitor Roque no pueda ser inscrito como futbolista del primer equipo del Barça hasta 2024, sea durante el mes de enero o, en cambio, en verano. En caso de que el punta sudamericano llegara el próximo verano, no debutaría con su nuevo equipo hasta la temporada 2024/25.

Vitor Roque firma con el Barcelona un contrato hasta el final de la temporada 2030/31 y la cláusula de rescisión queda fijada en 500 millones de euros.