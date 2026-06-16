Por qué se sustituyó a Mohamed Salah ante Bélgica

El portero egipcio El Mahdi Soliman explicó por qué se retiró a Mohamed Salah en el debut 1-1 contra Bélgica en el Mundial 2026.

El equipo egipcio sumó un valioso punto que mantiene vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El guardameta declaró en «On Sport»: «Hicimos un buen partido ante una selección fuerte y aspirábamos a la victoria, pero el empate es un resultado positivo al inicio del camino».

“Todos respondieron y quiero felicitar a Mostafa Shubair por su gran nivel”, añadió.

Sobre la sustitución de Mohamed Salah, Soliman aclaró que el capitán se sentía cansado y el cuerpo técnico decidió reservarlo.

“Mohamed Salah es un gran jugador y un líder que siempre apoya a sus compañeros, pero sintió cansancio durante el partido y el cuerpo técnico decidió sustituirlo”.

El guardameta egipcio añadió que el grupo no le teme a ningún rival y que sueña con brillar en este Mundial.

«Nuestro objetivo es competir con fuerza, liderar el grupo y lograr buenos resultados en los próximos partidos».

Finalmente, prometió: «Confiamos en los dos próximos partidos y queremos hacer felices a nuestros seguidores, que nos han apoyado de forma magnífica. Buscamos un torneo a la altura del nombre de Egipto».

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