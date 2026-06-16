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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Por qué se sustituyó a Mohamed Salah ante Bélgica

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
M. Salah
A. Soliman
Bélgica
Egipto
EE. UU.

El zurdo marcó el único gol de Egipto.

El portero egipcio El Mahdi Soliman explicó por qué se retiró a Mohamed Salah en el debut 1-1 contra Bélgica en el Mundial 2026.

El equipo egipcio sumó un valioso punto que mantiene vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El guardameta declaró en «On Sport»: «Hicimos un buen partido ante una selección fuerte y aspirábamos a la victoria, pero el empate es un resultado positivo al inicio del camino».

“Todos respondieron y quiero felicitar a Mostafa Shubair por su gran nivel”, añadió.

Sobre la sustitución de Mohamed Salah, Soliman aclaró que el capitán se sentía cansado y el cuerpo técnico decidió reservarlo.

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“Mohamed Salah es un gran jugador y un líder que siempre apoya a sus compañeros, pero sintió cansancio durante el partido y el cuerpo técnico decidió sustituirlo”.

El guardameta egipcio añadió que el grupo no le teme a ningún rival y que sueña con brillar en este Mundial.

«Nuestro objetivo es competir con fuerza, liderar el grupo y lograr buenos resultados en los próximos partidos».

Finalmente, prometió: «Confiamos en los dos próximos partidos y queremos hacer felices a nuestros seguidores, que nos han apoyado de forma magnífica. Buscamos un torneo a la altura del nombre de Egipto».

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