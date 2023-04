El jugador brasileño del Barcelona no podrá ser de la partida por acumulación de tarjetas amarillas

El FC Barcelona visita al Elche CF en un partido correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga. Los de Xavi Hernández buscarán la victoria para seguir con su marcha imperial en el torneo de la regularidad, aunque en esta ocasión, lo harán sin uno de sus jugadores en racha: Raphinha.

Por qué no juega Raphinha el Elche vs. Barcelona de LaLiga 2022-23

El extremo brasileño ha visto cinco cartulinas amarillas, por lo que tiene que cumplir ciclo de sanción y es una de las bajas con las que cuenta Xavi Hernández para visitar el Martínez Valero. Sumada a las ausencias por lesión, los culés se enfrentan a los de Beccacece sin estrellas como Pedri, Dembélé, De Jong o Christensen.

Para ello, el técnico de Terrassa acudirá a jugadores no tan habituales en los esquemas del equipo, quienes tendrán que mostrar su mejor versión no sólo para suplir con garantías a los futbolistas que no pueden estar sino para tratar de ganarse un hueco en el equipo.