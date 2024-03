¿Por qué no juega Javier 'Chicharito' Hernández el partido Rayados de Monterrey vs Chivas del Clausura 2024?

Javier Hernández será una sensible ausencia para Chivas en su visita a Monterrey.

Javier 'Chicharito' Hernández volvió a Chivas para el Clausura 2024, siendo el fichaje más mediático del torneo en la Liga MX, por la gran carrera que hizo en Europa.

Lamentablemente para su causa, el Chicharito no ha tenido el mejor desempeño en su retorno al Guadalajara, pues no ha marcado gol aún y deberá esperar un poco más para buscar su primera anotación, pues no estará este fin de semana con el Rebaño Sagrado.

En GOAL te traemos todos los detalles sobre la ausencia de Javier Hernández con Chivas:

¿Por qué no juega Chicharito?

Chicharito no juega el partido entre Rayados de Monterrey y Chivas de la jornada 13 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX debido a que sufrió una infección estomacal.

Se espera que pueda estar de regreso para la fecha 14, cuando su equipo reciba a Puebla en el Estadio Akron.