¿Por qué los contagiados de Boca vuelven a entrenarse?

Son 18 los futbolistas que están autorizados para regresar a las prácticas en tras haber arrojado resultados normales en los estudios cardiológicos.

Luego de una semana de incertidumbre sobre lo que podía llegar a suceder, finalmente Boca volvió a entrenarse en Ezeiza. El Departamento Médico del club informó este miércoles los que habían dado positivo en diferentes testeos de coronavirus a lo largo de los últimos días podrán retornar a las prácticas.

Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javer García, Manuel Roffo, Leo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Guillermo Fernández, Aaron Molina, Sebastián Villa, Iván Marcone, Franco Soldano, Ramón Abila, Walter Bou, Eduardo Salvio y Carlos Tevez podrán ponerse bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, quien sigue en su casa y posiblemente ni siquiera viaje a por ser paciente de riesgo. A ellos se sumarán también, Edwin Cardona y Gonzalo Maroni, quienes se reincorporan luego de sus viajes desde el exterior.

El artículo sigue a continuación

Según explicó el club, se "realizaron los estudios cardiológicos a los jugadores con Covid 19 y arrojaron resultados normales en todos los casos. En consecuencia, tras haber cumplido el período de convalecencia de 10 días, se sumaron a los entrenamientos deportivos". Según las nuevas recomendaciones de los infectólogos, una vez pasados 10 días de haber dado positivo, ya pueden volver a realizar actividad física ya que, si no presentan síntomas, no estarían en condiciones de conotagiar. Esto no significa que ya no tengan el virus.

Más equipos

Quienes no se sumaron por ahora a las prácticas son los que dieron negativo -Zambrano, Mas, Campuzano, Capaldo, Enzo Roldán, Alan Varela y Cristian Medina- y los cuatro que dieron positivo la última semana -Fabra, Buffarini, Zárate y Retegui-.

¿Significa esto que podrán jugar ante Libertad? No necesariamente. Según el protocolo, todos los futbolistas que viajen deberán realizarse los hisopados correspondientes y si vuelven a dar positivo, no podrán viajar.