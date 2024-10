"Será muy difícil. Es un equipo de Primera pese a estar jugando en segunda. No será una eliminatoria nada fácil. Ha habido muchas sorpresas en Copa y no podemos confiarnos", comentaba Pepe Guardiola en la última rueda de prensa anterior el choque que su equipo ganó en Riazor por 4-0.¿Será para tanto? ¿A qué se refiere Pep? ¿Al Betis o a la relajación de sus jugadores? En este sentido es muy interesante ver qué piensa Miapuesta.com , uno de los sitios líderes en el rubro y que, además, te regalla 100 € para jugar en su web.Pues bien, la victoria del FC Barcelona en casa, paga 1.05 € , mientras que el batacazo verdiblanco asciende a 19 € . ¿El empate? Miapuesta.com lo paga a 8 € . Así que para nuestros socios, el duelo no es tan peligroso como cree Pep.Además, si crees en los milagros, juégate a que no habrá goles en el duelo y te llevarás 34 € por cada uno apostado. Si, por el contrario, eres realista, puedes optar por un 3-0 final cuya recompensa será de 6.50 € . ¿Te lo vasa perder?