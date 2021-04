¿Por qué Gignac lleva tan pocos goles en el Guardianes 2021?

El delantero francés está realizando su peor torneo desde que llegó a las filas de Tigres.

Tigres ha hecho méritos de sobra para ser considerado como el quinto grande. El conjunto regio ha dominado la Liga MX durante la última década, conquistando una importante cantidad de títulos y además trascendiendo a nivel internacional, siendo el primer mexicano en llegar a la final del Mundial de Clubes.

Sin embargo, luego de la derrota por la mínima ante el Bayern Munich comenzó el calvario para los Felinos en el Guardianes 2021. Los resultados no llegan y el equipo está en serio de peligro de ni siquiera avanzar a la fase del Repechaje, situación que sorprende a todos por la enorme calidad de su plantilla.

¡GIGNAC PONE EL PRIMER GOL DE TIGRES! 🔥🐯



¡El francés apareció con un disparo al ángulo desde los once pasos! ¡Tigres ya le gana a Palmeiras! 🤩 #MundialdeClubesxFOX pic.twitter.com/HYB0kWkvQZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2021

Los Felinos actualmente ocupan el puesto 12 con apenas 19 unidades conseguidas hasta el momento. Quedan aún dos partidos por disputarse y los del Tuca Ferretti no tiene margen de error, pues solo un punto los separa de Pumas y cualquier tropeizo podría suponer la eliminación del campeonato local.

El mal momento de Tigres coincide con la pobre producción ofensiva de André-Pierre Gignac. La estrella del equipo de Nuevo León registra dos goles luego de 15 fechas disputadas, lo que representa sus peores registros desde que el francés llegó a México procedente del Olympique de Marsella en 2015.

Pero, ¿a qué se debe este bajón futbolístico del Bomboro?

Carlos Gónzalez no es Edu Vargas

La llegada de Carlos González no tuvo el efecto esperado en Tigres. El delantero paraguayo fue anunciado como el bombazo de los Felinos en el mercado de pases, pero lo cierto es que con su presencia en el campo no se ha visto la mejor versión de Gignac, quien estaba muy a gusto con un socio como Edu Vargas.

El chileno hacía todo el desgaste y generaba situaciones que luego eran culminadas por el Bomboro. Vargas era un asistidor por excelencia, pero la situación con Charly es completamente distinta: ahora el Tuca cuenta con dos finalizadores en el campo que lejos de complementarse, parecen entorpecerse entre sí.

El ruido del entorno de Tigres

Para nadie es un secreto que Gignac es muy feliz en Tigres. Pero esa tranquilidad se ha visto perturbada luego de su participación en el Mundial de Clubes, debido a todo el ruido que hay alrededor del equipo sobre cuestiones extradeportivas y la posible salida del Tuca Ferretti a final de temporada.

APG tiene una gran relación con el Tuca y esta situación podría haberlo afectado. Si la estabilidad hizo posible que el Bomboro recuperara la mejor versión de su juego y se convirtiera en uno de los mejores extranjeros en la historia de la Liga MX, este clima de incertidumbre ha hecho lo contrario.

Pobre rendimiento colectivo

A todo esto se suma el decepcionante nivel que ha mostrado Tigres hasta ahora. El equipo luce completamente desconocido y no es ni la sombra del que ilusionó a todos tras consagrarse campeón de la Concachampions, viajar al Mundial de Clubes y realizar grandes partidos ante Ulsan Hyundai, Palmeiras y Bayern Munich.

Los Felinos no han sido competitivos en el Guardianes 2021, donde no han funcionado como colectivo y las individualidades tampoco han aparecido. No es el mejor contexto para Gignac, que hasta ahora se había destacado en cada uno de los torneos disputados con los de la UANL registrando impresionantes cifras goleadoras.