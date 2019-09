¿Por qué Carlos Tevez no es titular en Boca?

El Apache volvió a sentarse en el banco de suplentes y solo la ovación de La Bombonera le sacó una sonrisa. ¿Seguirá siendo cuestión táctica?

"Que no haya jugado Tevez fue una decisión táctica, son decisiones que se toman en función a los partidos. Decidí no ponerlo contra Paranaense y no me dijeron nada, tampoco contra Liga de Quito". Las palabras corresponden a Gustavo Alfaro y fueron dichas luego del Superclásico del 1 de septiembre, cuando el mundo vio el rostro de decepción de Carlitos por no ser titular, para luego ingresar desde el banco y cambiarle la cara al equipo, incluso con la chance de ser el salvador de aquella tarde.

Lo dicho por el DT se ajusta a la realidad: suplente en la serie ante los brasileños y en la ida contra los ecuatorianos. La única "excepción" fue en la revancha, jugada prácticamente para cumplir, después del 3-0 de la ida en la altura. Y a nivel local, nuevamente se quedó afuera frente a Estudiantes, donde la imagen de la cara larga fue idéntica a la del Monumental pero esta vez estaba la hinchada Xeneize para mimarlo: "de la mano de Carlos Tevez todos la vuelta vamos a dar", se escuchó desde todos los rincones y logró la sonrisa del 10, aunque no encontró ningún tipo de mueca del DT.

"El abanderado", dijo el Lechuga hace poco más de nueve meses, en sus primeros días del desafío más importante de su extensa trayectoria. "Lo va a manejar", decían de Carlitos. Días después se inició la "disputa" por el puesto con Mauro Zárate, en un nivel altísimo por esos meses. La historia hoy es diametralmente opuesta y ni siquiera con Zárate, Wanchope y Salvio lesionados hay lugar para él; Bebelo, Mac Allister, Villa, Soldano y hasta Hurtado tuvieron chances antes que el Apache

Tevez es el máximo ídolo de Boca en actividad. El único de ese grupo selecto de deidades de la azul y oro capaz de lograr el sueño de la séptima. Pero hoy debe conformarse con ser rueda de auxilio, sumar media hora o menos y sonreir solo cuando la tribuna lo elige por lo que supo ser y por lo que aún puede dar.