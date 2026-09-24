La competencia por el Balón de Oro 2026 se intensifica a medida que se acerca el anuncio del ganador, el próximo mes de octubre, en un contexto en el que cada candidato se aferra a sus opciones y presenta los argumentos que respaldan su merecimiento de conquistar el galardón individual más destacado del mundo del fútbol.

Y la competencia no se limita únicamente a los jugadores, pues los clubes han empezado, a su vez, a apoyar a sus candidatos: el Real Madrid respalda a Kylian Mbappé, mientras que el Barcelona apoya a su estrella Lamine Yamal, el Bayern Múnich respalda a su delantero Harry Kane, y el Paris Saint-Germain apoya al dúo formado por Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Con el recrudecimiento de la disputa, algunos clubes han comenzado a dirigir críticas a los medios de comunicación, a los que consideran que no tratan con el mismo grado de imparcialidad a todos los candidatos, especialmente ante la diferencia en la cobertura mediática de cada jugador y la magnitud del espacio que recibe en las distintas plataformas.

En este contexto, el Paris Saint-Germain permitió a la revista France Football, encargada de otorgar el premio, realizar una entrevista con el trío formado por Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, en el marco de la cobertura especial dedicada a los candidatos al Balón de Oro, antes de que las cosas se complicaran tras la publicación del número.

Según lo recogido por la cadena «Foot Mercato», que cita al diario francés Le Parisien, los responsables del club parisino no quedaron satisfechos tras descubrir que Kylian Mbappé, actual jugador del Real Madrid, fue quien tuvo la mayor presencia en el contenido de la revista, pese a que esta realizó entrevistas a 3 jugadores del Paris Saint-Germain.

Esto provocó un estado de malestar dentro del Paris Saint-Germain, con críticas dirigidas a France Football, la entidad que gestiona el Balón de Oro, en medio de la fuerte competencia entre Dembélé y Kvaratskhelia, por un lado, y Mbappé y el resto de los candidatos, por otro, lo que ha caldeado aún más el ambiente en torno al galardón antes del anuncio del ganador el próximo 26 de octubre en la capital inglesa, Londres.

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