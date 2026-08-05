Por Julián Álvarez: el Atlético de Madrid le cierra la puerta a Osimhen

Informes periodísticos han revelado que el delantero nigeriano Victor Osimhen, estrella del Galatasaray turco, fue ofrecido al Atlético de Madrid español durante el actual mercado de fichajes de verano, en un movimiento que refleja el fuerte deseo del jugador de vestir la camiseta de los "rojiblancos".

El sitio "Mundo Deportivo" señaló que unos intermediarios ofrecieron los servicios de Osimhen, de 27 años, a la directiva del Atlético de Madrid, a cambio de 75 millones de euros, para incorporar a uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo en la actualidad.

Según el informe, Osimhen se mostró dispuesto a aceptar una reducción de su salario anual con el fin de cumplir el sueño de jugar en el estadio "Wanda Metropolitano".

El delantero nigeriano percibe actualmente un elevado salario en el Galatasaray, beneficiándose de la exención fiscal concedida a los residentes extranjeros en Turquía durante los primeros veinte años, lo que eleva notablemente sus ingresos netos.

Osimhen está vinculado al club turco mediante un contrato que se extiende hasta el verano de 2029.

Este movimiento viene a confirmar la declarada admiración del jugador por el entrenador Diego Simeone. Osimhen ya había elogiado al argentino el pasado enero, tras el enfrentamiento de su equipo contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, cuando dijo: "Le admiro, siempre he sido un aficionado de su entrenador. Me he encontrado con él dos veces. Juegan con un estilo ofensivo y tiene una identidad clara".

Y añadió: "El entrenador está aquí desde hace muchos años, por lo que los jugadores se han acostumbrado a su estilo de juego. Estoy muy impresionado con el partido que disputamos, porque el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo, y empatar con ellos demuestra que vas por el buen camino".

Pese al claro deseo del jugador, el Atlético de Madrid rechazó la oferta presentada debido a la falta de la liquidez financiera necesaria para completar una operación de esta magnitud en la actualidad.

Fuentes cercanas al club aclararon que el rol futbolístico que habría podido ocupar Osimhen es el mismo que desempeña actualmente el argentino Julián Álvarez.

La directiva de los "rojiblancos" se aferra por completo a Álvarez y no contempla venderlo, lo que fue un motivo adicional para descartar la opción de fichar a la estrella nigeriana.

La oferta de Osimhen no se limitó únicamente al Atlético de Madrid, ya que los informes indicaron que el jugador también fue ofrecido a los clubes Barcelona español, y Arsenal y Tottenham ingleses.

El Tottenham presentó una oferta oficial que superó los 55 millones de euros, pero la directiva del Galatasaray la rechazó por no satisfacer sus exigencias económicas, aferrándose a obtener 75 millones de euros a cambio de ceder a su delantero.