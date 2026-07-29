El Real Madrid ha comenzado sus movimientos oficiales para fichar a Rodri, la estrella del Manchester City, después de que el club blanco realizara sus primeros contactos con la directiva del club inglés para estudiar la posibilidad de cerrar la operación, en un paso que representa un giro importante en la postura merengue respecto al jugador español.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid y el Manchester City han iniciado negociaciones preliminares mediante conversaciones verbales, en un momento en el que Florentino Pérez, presidente del club blanco, ha dado luz verde para avanzar en la operación, tras meses en los que las puertas permanecieron cerradas ante la posibilidad de fichar a Rodri.

Romano señaló que el Real Madrid mostró su disposición a presentar una oferta cuyo valor supera los 50 millones de euros con el fin de cerrar la operación.

Estos avances llegan después de que Rodri se convirtiera en una prioridad máxima dentro del Real Madrid, especialmente tras su brillante actuación con la selección de España y la conquista de la Copa del Mundo, ya que la directiva del club ve ahora en el jugador del Manchester City la solución ideal para reforzar el centro del campo y dotar al equipo de un jugador capaz de organizar el juego y controlar el ritmo de los partidos.

Rodri está vinculado con un contrato con el Manchester City hasta el año 2027, aunque el deseo del jugador de regresar a España podría desempeñar un papel importante en la definición de su futuro, especialmente con el interés del Real Madrid en incorporarlo.

El Real Madrid busca acelerar sus negociaciones para cerrar la operación antes del regreso de Rodri a los entrenamientos del Manchester City de cara a la nueva temporada, ya que el club blanco espera alcanzar un acuerdo con la directiva del club inglés durante los próximos días.

El fichaje de Rodri había pasado de ser un simple interés en los pasillos del Real Madrid a un objetivo estratégico para el club, especialmente porque el jugador goza de una gran admiración dentro de "Valdebebas", además de que la idea de ficharlo ha contado con el respaldo del entrenador José Mourinho, quien ve en él una pieza fundamental para su nuevo proyecto con el equipo.

El Real Madrid espera que su primera oferta logre abrir la puerta a negociaciones más serias con el Manchester City, como paso previo a cerrar una operación que podría ser la más destacada en los movimientos del club durante el actual mercado de fichajes de verano.

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