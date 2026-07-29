Por decisión oficial: el Al-Ahli saudí se queda sin presidente

El club Al-Ahli saudí se quedó sin presidente tras la emisión de una decisión oficial por parte de la dirección de la sociedad del club, referente a su expresidente Khalid Al-Ghamdi.

Khalid Al-Ghamdi había anunciado con anterioridad su dimisión del cargo como presidente del Al-Ahli, tras tres años en dicho puesto.

El sitio web oficial del Al-Ahli publicó un comunicado en el que anunció la aprobación por parte de la dirección de la sociedad del club de la dimisión del presidente de la junta directiva del club, Khalid Al-Ghamdi, expresándole su agradecimiento y reconocimiento por lo que aportó, y deseándole éxito en la próxima etapa.

La sociedad del Al-Ahli señaló que lo logrado durante la etapa anterior representa una prolongación de un trabajo institucional integral, valorando los esfuerzos realizados por Khalid Al-Ghamdi a lo largo de su presidencia, y su papel en la consecución de numerosos logros que seguirán siendo parte de la trayectoria del club.

Al-Ghamdi dejó el Al-Ahli tras tres años en su cargo, desde 2023, durante los cuales alcanzó numerosos éxitos, los más destacados la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de Élite en dos temporadas consecutivas, además de la coronación en la Supercopa saudí tras una ausencia de nueve años.

El Al-Ahli no reveló quién será su nuevo presidente, si bien algunos informes apuntan a que no existe la intención de elegir a otro presidente, ante el deseo del Fondo de Inversión Pública saudí de poner a la venta los clubes Al-Ahli, Al-Nassr y Al-Ittihad, al igual que el Al-Hilal.

Cabe recordar que Khalid Al-Ghamdi se presentará al cargo de presidente de la Federación Saudí de Fútbol, para suceder a Yasser Al-Misehal, quien dimitió de su puesto tras siete años, ello a raíz de la eliminación de la selección saudí del Mundial 2026 en la fase de grupos.