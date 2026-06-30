Por culpa de Álvarez, el Atlético de Madrid declara la guerra al Barcelona

El Atlético de Madrid denunció al FC Barcelona ante la FIFA y la RFEF por «acoso» al delantero argentino Julián Álvarez.

La semana pasada, tras sus declaraciones —«lo mejor para todos es que me vaya; quiero cumplir mi sueño»—, el Atlético anunció que denunciaría al Barcelona, lo que, según Cope, ha hecho este martes.

Poco después, Miguel Ángel Gil Marín, director ejecutivo del Atlético, confirmó a EFE: «Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid, y por eso presentaremos una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por haber negociado con un jugador bajo contrato durante el periodo de protección».

El Atlético se muestra confiado, pues una fuente interna declaró a Mundo Deportivo que no habrían actuado sin garantías de éxito.

Álvarez, con contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones, quiere marcharse, y el Barcelona aspira a ficharlo este verano.