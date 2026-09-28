Estavana Polman ha reaccionado por primera vez a la decisión de Vandaag Inside de no volver a invitarla. A la exjugadora de balonmano le comunicaron recientemente que su participación en el popular programa de entrevistas se quedará en una única aparición.

«Me han empujado demasiado hacia el terreno de los contenidos, y eso no se había hablado así de antemano. No quiero participar en eso», subrayó Polman en declaraciones a RTL Boulevard. «Yo misma he indicado en todo momento que estaba buscando si realmente encaja conmigo. Ha habido una evaluación y de ahí salió que así está bien».

Según Polman, no existe ningún desacuerdo entre ella y la redacción de Vandaag Inside. «Me encantan esos hombres. Son fantásticos y así está bien», asegura la pareja de Rafael van der Vaart, que no guarda rencor a Wilfred Genee, Johan Derksen y René van der Gijp.

Van der Gijp expresó en el pódcast KieftJansenEgmondGijp sus dudas sobre contar con Polman mensualmente. La natural de Arnhem le confrontó con ello en la emisión de VI del 28 de agosto, tras lo cual siguió una conversación incómoda.

Polman no volvió a aparecer en una emisión de VI tras su actuación de finales de agosto. Mientras tanto, ya está claro que aquella aparición de hace unas semanas no tendrá continuidad.

«Estavana es una chica simpática que se come la pantalla. Pero si no se habla de su vida con Rafael van der Vaart o del balonmano, tiene poco que contar», dijo Derksen el pasado fin de semana en De Telegraaf, nada demasiado positivo sobre la presencia de Polman en la mesa.

«René dijo el pasado verano en su pódcast que era demasiado ligera para nosotros y, por eso, en su primera aparición regular no se sentó a la mesa con demasiada confianza», afirmó el colaborador fijo de Grolloo.

El redactor jefe Robbie Bierboom confirmó el domingo a De Telegraaf que Polman no volverá a aparecer en VI. «Tanto Estavana como los creadores del programa tenían dudas sobre su papel en la mesa. Al final, como programa decidimos no seguir con ella como colaboradora en la mesa».