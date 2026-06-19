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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Pochettino duda sobre la presencia de Polisić ante Australia

C. Pulisic
M. Pochettino
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EE. UU.
Argentina
Australia

Una ausencia que se nota

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, admite dudas sobre la participación de Christian Pulisic en el partido clave contra Australia, Grupo D, en Seattle.

El delantero fue clave en la victoria 4-1 sobre Paraguay en el debut mundialista, pero se retiró en la primera parte por una lesión en la pantorrilla.

Esta semana ha entrenado por separado y el técnico aguardará al informe médico para decidir si juega.

El técnico argentino afirmó en la víspera del duelo: «Si no está listo para mañana, lo estará para el siguiente. Está haciendo un esfuerzo enorme; es fuerte, tiene una mentalidad fantástica y trabaja sin descanso para recuperarse».

El ganador del encuentro, que definirá el liderato del Grupo D tras la sorpresa de Australia ante Turquía (2-0), quedará con un camino más accesible hacia la siguiente ronda.

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La goleada ante Paraguay ilusiona a la afición, aunque Pochettino advierte del peligro australiano.

Pochettino añadió: «Son un equipo muy fuerte y creen firmemente en lo que hacen, pero tenemos que igualar esa concentración para poder competir con ellos».

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