Piojo Herrera: "Nos encanta que la gente esté en el estadio, pero no es momento"

El técnico Azulcrema criticó la decisión del gobierno de Jalisco, considerando que tendrían que continuar a puerta cerrada.

En una decisión que parece más que arriesgada, el gobierno de Jalisco decidió autorizar la apertura del Estadio Akron para el partido de cuartos de final entre y América, aprobando el acceso del 15% del aforo total del inmueble.

La directiva del Deportivo Guadalajara se prestó para realizar esta prueba piloto, una decisión que de inicio, no comparte Miguel Herrera. El técnico de las Águilas charló con TUDN, dando su siempre polémica opinión sobre esta situación.

"Aunque la situación me parece que todavía no está como para ir a los estadios, pero la gente quiere estar en un estadio y más en un partido tan atractivo. A nosotros nos encanta que la gente esté en el estadio, creo que no es momento de aglomerar a mucha gente, pero lo están haciendo muy bien con una capacidad de 15 por ciento", aseguró.

Los rumores indican que a diferencia del partido de ida, el Estadio Azteca no tendría público en sus gradas, pues el Gobierno de la Ciudad de se ha comportado mucho más enérgico con los eventos masivos.