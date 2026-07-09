Piden eliminar el «VAR». Indignación en EE. UU. tras anularse el gol histórico de Egipto

Medios estadounidenses aseguran que el VAR pasó de ser una red de seguridad a un «ladrón de alegrías» tras anular un gol legal de Egipto ante Argentina en los octavos del Mundial 2026, lo que podría llevar a su eliminación del torneo.

En el 78’, Mostafa «Zico» marcó un golazo tras recorrer todo el campo, pero la alegría duró segundos: el VAR lo anuló por una falta egipcia a 90 metros de la portería.

La decisión no solo cambió el partido, sino el torneo: Egipto perdió 2-3 y quedó eliminado, mientras la polémica sigue viva.

Tras la eliminación de Egipto, el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó el incidente como «lo peor que ha ofrecido la tecnología del árbitro asistente de vídeo».

En un editorial mordaz, el rotativo afirmaba este jueves: «No se trataba de una infracción cometida por el propio Zico... Fue más bien como un viaje en el tiempo».

El diario exigió suspender su uso en el Mundial, pues «ya no es una red de seguridad, sino un dispositivo que roba la alegría».

Para los detractores, el episodio Egipto-Argentina confirma la crisis del VAR: la afición ya no celebra los goles hasta ver la confirmación y los jugadores marcan temiendo que una pantalla les anule el esfuerzo.