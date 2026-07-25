El exinternacional argelino Aïssa Mandi reveló los detalles de la conversación que mantuvo con la estrella argentina Lionel Messi tras la polémica entrada que se produjo en el duelo entre Argelia y Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, asegurando que el capitán de la Albiceleste se disculpó inmediatamente después del incidente.

El partido, que terminó con victoria de Argentina por 3-0, vivió una jugada que generó gran controversia después de que Messi entrara con fuerza sobre la pierna de Mandi en el minuto 31, minutos después de abrir el marcador, en una acción que los expertos en arbitraje consideraron merecedora de tarjeta roja.

Sin embargo, el árbitro polaco Szymon Marciniak se limitó a señalar falta sin intervención del videoarbitraje, lo que llevó posteriormente a la Federación Argelina de Fútbol a presentar una queja oficial ante la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

Mandi señaló, en declaraciones al pódcast Kampo, que Messi se dio cuenta de inmediato de que había cometido un error, y añadió: «Messi sabía que se había equivocado, por eso vino rápidamente a disculparse conmigo y a preguntar por mi estado. Por mi parte, le dije al árbitro que la entrada había sido dura y, cuando me levanté, indiqué que había que revisar la jugada mediante el videoarbitraje».

El defensa del Levante explicó que no era consciente de la gravedad de la entrada durante el partido, debido a la diferencia de visión entre los jugadores dentro del campo y los espectadores que ven las repeticiones televisivas.

Y agregó: «La gran diferencia entre los aficionados que siguen el partido por la pantalla y nosotros dentro del campo es que ellos ven la repetición en cuestión de segundos y saben la fuerza de la entrada, mientras que nosotros no tenemos esa ventaja. Sentí dolor en ese momento, pero no me di cuenta de la gravedad de la entrada hasta que regresé al vestuario, donde el dolor se intensificó, y quienes me rodeaban me dijeron que la jugada merecía tarjeta roja, y luego vi la repetición».

Pese a la polémica que acompañó al incidente, Messi continuó el partido y marcó 3 goles, para liderar a Argentina hacia la victoria por 3-0.

La selección de Argentina terminó su recorrido en el Mundial 2026 como subcampeona, después de perder la final ante España por un gol a cero tras la prórroga, en un encuentro que completó con 10 jugadores tras la expulsión del centrocampista Enzo Fernández.

Cabe recordar que Mandi anunció hace unos días su retirada de la selección de Argelia, después de convertirse en el jugador con más partidos en la historia del combinado argelino.