Peter Bosz considera que la KNVB ha dejado pasar una oportunidad en el último periodo, según dejó entrever en la rueda de prensa posterior al PSV - Shakhtar Donetsk (1-1). Según el técnico de 62 años, la federación de fútbol debería haber hecho más para conseguir que Mauro Júnior jugara con la selección neerlandesa, pero ahora ya es demasiado tarde para ello.

Esta semana, Mauro recibió su primera convocatoria con la selección brasileña. «Es un lateral izquierdo como conozco a muy pocos», explicó el seleccionador Carlo Ancelotti sobre su elección. «Quiero verlo más de cerca, porque me parece que tiene un perfil muy interesante».

Sin embargo, en base a su larga estancia en Países Bajos, Mauro ya habría podido ser elegible para la selección neerlandesa desde 2022. Además, el polivalente zurdo manifestó en varias ocasiones estar abierto a esa posibilidad.

«Pero aunque el pequeño brasileño se convirtió en los últimos años en uno de los pilares del PSV y fue campeón de liga en cuatro ocasiones, el seleccionador Ronald Koeman o el director de fútbol de élite Nigel de Jong nunca emprendieron ninguna acción para sondearlo de cara a la selección neerlandesa», escribió De Telegraaf.

Según Bosz, eso es una oportunidad perdida para la KNVB, tal y como dejó claro este jueves. «Creo que la KNVB ha dejado pasar una oportunidad. No hay muchos buenos laterales izquierdos», opina el entrenador del PSV.

«Y si en algún momento del torneo lo necesitaras en otra posición, también puede jugar ahí. Creo que la Oranje podría haberlo aprovechado muy bien, pero ahora me parece que ya es demasiado tarde para eso», añadió Bosz.

En el último Mundial, Micky van de Ven jugó siempre como lateral izquierdo con la selección neerlandesa, pero con Jorrel Hato, Ian Maatsen y eventualmente Nathan Aké, Xavi dispone de más variantes.